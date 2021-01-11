نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الدهب يشيد بنجم الزمالك بعد تألقه أمام الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية الأسبق، بلاعب الزمالك إمام عاشور بعد تألقه أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الأسبوع السادس للدوري المصري.

و أضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ لم أشعر بغيابات الزمالك في خلال مباراة الأمس ، حيث قدم إمام عاشور مباراة كبيرة جداً في وسط ملعب الزمالك ولم أشعر بغياب فرجاني ساسي.

واختتم ابو الدهب ، هناك تفاهم كبير في وسط ملعب الزمالك بين الثنائي طارق حامد و إمام عاشور.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري غدا في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.