نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يستعير ريان من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسئولو النادي الأهلي، الموافقة على إعارة أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يأتي ذلك حسب ما أوضح عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار.

وأكد عمر ربيع أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وافق على رحيل اللاعب.

وأوضح أن أحمد ياسر ريان، قرر الرحيل عن النادي الأهلي من أجل المشاركة والانضمام إلى صفوف المنتخب الأولمبي في طوكيو.