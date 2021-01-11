الرياضة

سيراميكا كليوباترا يستعير ريان من الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسئولو النادي الأهلي، الموافقة على إعارة أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يأتي ذلك حسب ما أوضح عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار.

وأكد عمر ربيع أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وافق على رحيل اللاعب.

وأوضح أن أحمد ياسر ريان، قرر الرحيل عن النادي الأهلي من أجل المشاركة والانضمام إلى صفوف المنتخب الأولمبي في طوكيو.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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