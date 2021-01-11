الرياضة

خالد فتحي يكشف ماذا سيحدث اذا أصيب لاعبا بكورونا خلال مونديال اليد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد فتحي، نائب مدير اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، أنه لن يتم مخالطة أي شخص خارج الفقاعة الطبية. 

وقال خال خلال حواره ببرنامج الماتش : "الأساس هو عدم مخالطة أي شخص خارج الفقاعة الطبية كما أنه لن يكون هناك برامج سياحية للمنتخبات".

وأكمل: "الاتحاد الدولي أقر بوجود 20 لاعب لكل منتخب بدلا من 16".

وأتم: "اذا اصيب أي لاعب بفيروس كورونا سيتم عزله بالفندق ويتم اجراء فحص مرة أخرى، إذا كان ايجابي لمرة ثانية سيتم نقله لمستشفى العزل".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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