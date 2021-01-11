الرياضة

طلعت يوسف: أهلي طرابلس يفاوضني منذ فترة طويلة.. وهناك احتمالية لضم لاعبين مصريين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، ان مفاوضات فريق اهلي طرابلس الليبي معه كانت منذ فترة طويلة.

وقال يوسف لبرنامج الماتش: أعتز بثقة مسئولي فريق اهلي طرابلس الليبي، علاقتي جيدة بهم، لي تجربتين معهم كللوا بالنجاح.

وتابع: المفاوضات كانت من فترة طويلة جدا اثناء تواجدي مع الاتحاد السكندري، ورشحت حينها 2 مدربين من مصر لقيادة الفريق الليبي بدلا مني.

واتم: فريق اهلي طرابلس يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وهناك احتمالات لضم لاعبين مصريين للفريق الليبي تحت قيادتي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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