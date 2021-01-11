نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام المقبلة فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي توتنهام هوتسبير فوزا كبيرا بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ أمام نظيره نادي مارين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي استون فيلا فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.