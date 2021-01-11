نائب مدير مونديال اليد: لدينا لائحة بشأن اعتذار أي منتخب عن عدم المشاركة

أكد خالد فتحي، نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد في مصر، أن وصول البعثات يأتي بناء على الإعلان الرسمي بحضورهم قبل المباراة بيوم.

وقال خالد خلال لقاء عبر زووم ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "وصول البعثات الأيام القادمة بناء على الإعلان الرسمي للبطولة بوصولهم قبل المباراة بيوم".

وتابع: "اليابان وصلت وهناك 5 منتخبات اخرى ستصل اليوم، والمنتخبات ستأتي تباعا بعد ذلك".

وأضاف: "حتى الآن اذا حدثت ظروف بإصابات قبل السفر يتم تبديل اللاعبين، وهناك قواعد في حالة اعتذار منتخب هناك 5 منتخبات لهم أولوية المشاركة في حالة حدوث ظروف قهرية".