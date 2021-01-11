وقال خالد خلال لقاء عبر زووم ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "وصول البعثات الأيام القادمة بناء على الإعلان الرسمي للبطولة بوصولهم قبل المباراة بيوم".
وتابع: "اليابان وصلت وهناك 5 منتخبات اخرى ستصل اليوم، والمنتخبات ستأتي تباعا بعد ذلك".
وأضاف: "حتى الآن اذا حدثت ظروف بإصابات قبل السفر يتم تبديل اللاعبين، وهناك قواعد في حالة اعتذار منتخب هناك 5 منتخبات لهم أولوية المشاركة في حالة حدوث ظروف قهرية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب مدير مونديال اليد: لدينا لائحة بشأن اعتذار أي منتخب عن عدم المشاركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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