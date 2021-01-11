طلعت يوسف يكشف أسباب عدم إستمراره مع الإسماعيلي

كشف طلعت يوسف، المدير الفني الجديد لفريق أهلي طرابلس الليبي، أسباب اعتذاره عن تدريب الإسماعيلي. وقال طلعت خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "اعتذرت عن عدم تدريب الإسماعيلي لسببين الأول إصابة ابنتي بفيروس كورونا والثاني خلاف في وجهات النظر".

وأكمل: "إسم الإسماعيلي يجذب أي مدرب لقيادته فهو ناد كبير، ولا يستحق المكانة الموجود بها حاليا وأتمنى لهم التوفيق الفترة المقبلة". وأتم: "أطالب جماهير الاتحاد السكندري بعدم تكرار خطأهم معي تجاه الجهاز الفني الحالي للفريق".

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