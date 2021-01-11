أشرف قاسم: حسام حسن على رادار الزمالك

قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن حسام حسن مهاجم فريق سموحة يُعد أحد الخيارات المطروحة بقوة داخل النادي لتعويض رحيل مصطفى محمـد في حال احترافه بنادي سانت إيتيان الفرنسي.
وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" عبر قناة Ten أن حسام حسن من أفضل مهاجمي الدوري المصري وهناك مهاجمين آخرين في الدوري المصري من الممكن انضمام أحدهم للفريق.
وأكد أن أداء الزمالك يتطور في كل مباراة عن الأخرى ، وعودة طارق حامد أحدثت ثقلًا كبيرًا في وسط ملعب الفريق، وينتظر عودة فرجاني ساسي للمشاركة في المباريات.
واختتم قاسم، أن ملف احتراف مصطفى محمد في فريق سانت إيتيان الفرنسي لم ينتهِ بعد، قائلا: لدينا خطة بديلة في حالة رحيل مصطفى أو غيره من لاعبي الفريق.
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