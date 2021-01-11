نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الأهلي حاليا جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 أهداف. وتلعب اليوم الإثنين 11 يناير مباراة واحده ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز: 1- محمود عبد المنعم كهربا 4 أهداف. 2- محمد شريف 3 أهداف 3- والتر بواليا 3 أهداف 4- عمر كمال عبد الواحد 3 أهداف 5- أحمد سمير 3 أهداف 6- شادي حسين 2 أهداف 7- عبد الله السعيد 2 أهداف 8- مصطفى محمد 2 أهداف 9- محمد عبد المجيد 2 أهداف 10- هيثم محمد 2 أهداف