نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحتل محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الأهلي حاليا جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 أهداف.
وتلعب اليوم الإثنين 11 يناير مباراة واحده ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز:
1- محمود عبد المنعم كهربا 4 أهداف.
2- محمد شريف 3 أهداف
3- والتر بواليا 3 أهداف
4- عمر كمال عبد الواحد 3 أهداف
5- أحمد سمير 3 أهداف
6- شادي حسين 2 أهداف
7- عبد الله السعيد 2 أهداف
8- مصطفى محمد 2 أهداف
9- محمد عبد المجيد 2 أهداف
10- هيثم محمد 2 أهداف