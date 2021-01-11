الرياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين

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أحمد جودة - القاهرة - يحتل محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الأهلي حاليا جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 أهداف.

وتلعب اليوم الإثنين 11 يناير مباراة واحده ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز:

1- محمود عبد المنعم كهربا 4 أهداف.

2- محمد شريف 3 أهداف

3- والتر بواليا 3 أهداف

4- عمر كمال عبد الواحد 3 أهداف

5- أحمد سمير 3 أهداف

6- شادي حسين 2 أهداف

7- عبد الله السعيد 2 أهداف

8- مصطفى محمد  2 أهداف

9- محمد عبد المجيد 2 أهداف

10- هيثم محمد 2 أهداف

مريم الجابري

مريم الجابري

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