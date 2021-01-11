الرياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الثلاثاء 12 يناير بأول مباراتين في الجولة.

ويحتل فريق ليفربول حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- ليفربول 33 نقطة

2- مانشستر يونايتد 33 نقطة

3- ليستر سيتي 32 نقطة

4- توتنهام 29 نقطة

5- مانشستر سيتي 29 نقطة

6- ساوثهامبتون 29 نقطة

7- إيفرتون 29 نقطة

8- أستون فيلا 26 نقطة

9- تشيلسي 26 نقطة

10- وست هام 26 نقطة

11- آرسنال 23 نقطة

12-  ليدز يونايتد 23 نقطة

13- وولفرهامبتون 22 نقطة

14- كريستال بالاس 22 نقطة

15- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

16- بيرنلي 16 نقطة

17- برايتون ألبيون 14 نقطة

18- فولهام 11 نقطة

19- وست برومتش ألبيون 8 نقاط

20- شيفيلد يونايتد نقطتين

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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