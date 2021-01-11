الرياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الإثنين 11 يناير مباراة واحده ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.

ويحتل فريق الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:

1- الأهلي 13 نقاط

2- الزمالك 13 نقاط

3- الجونة 11 نقطة

4- المصري البورسعيدي 10 نقاط

5- مصر المقاصة 10 نقاط

6- بيراميدز 8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط

8- سيراميكا 7 نقاط

9- إنبي 7 نقاط

10- الإسماعيلي 6 نقاط

11- البنك الأهلي 6 نقاط

12- سموحة 6 نقاط

13- غزل المحلة 6 نقاط

14- أسوان 6 نقاط

15- وادي دجلة 5 نقاط

16- الانتاج الحربي 4 نقاط

17- المقاولون العرب 3 نقاط

18- طلائع الجيش نقطة

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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