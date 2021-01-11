نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الإثنين 11 يناير أخر مباراة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 20202/2021. ويحتل فريق ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 17 مباراة. وجاء ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم كالآتي: 1- ميلان 40 نقطة 2- إنتر ميلان 37 نقطة 3- روما 34 نقطة 4- يوفنتوس 33 نقطة 5- أتالانتا 31 نقطة 6- نابولي 31 نقطة 7- ساسولو 29 نقطة 8- لاتسيو 28 نقطة 9- هيلاس فيرونا 27 نقطة 10- بيتفينتو 21 نقطة 11- سامبدوريا 20 نقطة 12- فيورنتينا 18 نقطة 13- بولوينا 17 نقطة 14- أودينيزي 16 نقطة 15- سبيزيا 14 نقطة 16- كالياري 14 نقطة 17- جنوي 14 نقطة 18- تورينو 12 نقطة 19- بارما 12 نقطة 20- كروتوني 9 نقاط