ماذا سيحدث إذا أصيب لاعبا بكورونا خلال مونديال اليد؟

أكد خالد فتحي، نائب مدير اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، أنه لن يتم مخالطة أي شخص خارج الفقاعة الطبية.

وقال خال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "الاساس هو عدم مخالطة أي شخص خارج الفقاعة الطبية كما أنه لن يكون هناك برامج سياحية للمنتخبات".

وأكمل: "الاتحاد الدولي أقر بوجود 20 لاعب لكل منتخب بدلا من 16".

وأتم: "اذا اصيب أي لاعب بفيروس كورونا سيتم عزله بالفندق ويتم اجراء فحص مرة أخرى، إذا كان ايجابي لمرة ثانية سيتم نقله لمستشفى العزل".