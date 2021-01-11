تقام اليوم الاثنين 11 يناير 2021، عددا من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة دجلة وبيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي:

كأس محمد السادس للأندية الأبطال الرجاء المغربى × الإسماعيلى – التاسعة مساء – على قناة AD SPORTS 1 HD كأس الاتحاد الإنجليزى ستوكبورت × وست هام يونايتد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإسباني إلتشى × خيتافى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3 هويسكا × ريال بيتيس – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي سبيزيا × سامبدوريا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات الدوري المصري بيراميدز × وادى دجلة – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد المباريات اليوم الاثنين 11 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.