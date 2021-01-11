انت الان تتابع تفاصيل خبر تطورات موقف فرجاني ساسي مع الزمالك وحقيقة إقتراب باسم مرسي من القلعة البيضاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرح الكابتن أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك، أن نجم الفريق فرجاني ساسي مقدر ومتفهم الوضع الحالي الذي يمر به الفريق، بالإضافة إلي قيام المدير الفني للفريق جيمي باتشيكو بدراسة موقف إنضمام باسم مرسي نجم الفريق السابق من الإنتاج الحربي، وعودته للفريق من جديد .

وأضاف أيمن يونس أن فرجاني ساسي لم يطلب المبلغ المبالغ فيه، والذي يتم تداوله في البرامج ومواقع التواصل الإجتماعي مقابل تجديد عقده مع نادي الزمالك، ولكن هذا الأمر غير صحيح تماما، واللاعب ووكيله يرغبون بالبقاء في مصر .

وأما عن نقطة التجديد لفرجاني ساسي، فإن إدارة نادي الزمالك تسعي للتجديد للاعب، ولكن بالمبلغ الذي يستطيع النادي تحمله، وعلي جانب آخر حتي لا تحدث أي فتنه بين اللاعبين بالفريق .

وتابع يونس أن فرجاني ساسي عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

أما بالنسبة للأخبار المنتشرة في الفترة الأخيرة، والخاصة بحقيقة عودة باسم مرسي للنادي من جديد، فإنها شبه صحيحة، حيث أن جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، يتابع مباريات باسم مرسي مع نادي الإنتاج الحربي، وذلك لمتابعة مستواه وهل مستواه الحالي يناسب الفريق أم لا، وعندها سيبلغ اللجنة بقراره بشأن اللاعب .

وشارك باسم مرسي مع فريق الإنتاج الحربي، خلال هذا الموسم في 5 مباريات إستطاع خلالهم بإحراز هدف وصناعة هدفين، وكان اللاعب قد سبق وأن إنضم لصفوف الفريق الأبيض عام 2014، وإستمر مع الفريق حتي عام 2018 .