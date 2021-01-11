مرشح لرئاسة الإتحاد الفرنسي لكرة القدم يتوعد ديشامب بسبب بنزيما

وقال مولان في تصريحات صحفية : " سأفرض على ديشامب أن يستدعي بنزيما للعب مع المنتخب الفرنسي".
واستبعد ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي في عام 2015، بنزيما من تشكيلة الديوك، بسبب أزمته الشهيرة مع زميله ماتيو فالبوينا.
وبعد تصريحات مولان قد تبدو بارقة أمل بالنسبة للنجم كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد من أجل العودة مرة أخرى لتمثيل بلده .
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