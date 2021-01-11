مرشح لرئاسة الإتحاد الفرنسي لكرة القدم يتوعد ديشامب بسبب بنزيما

توعد ميشيل مولان المرشح لرئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ، ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب ، بسبب إستبعاد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني .

وقال مولان في تصريحات صحفية : " سأفرض على ديشامب أن يستدعي بنزيما للعب مع المنتخب الفرنسي".

واستبعد ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي في عام 2015، بنزيما من تشكيلة الديوك، بسبب أزمته الشهيرة مع زميله ماتيو فالبوينا.

وبعد تصريحات مولان قد تبدو بارقة أمل بالنسبة للنجم كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد من أجل العودة مرة أخرى لتمثيل بلده .