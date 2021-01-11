موسيماني يفاضل بين أجايي ومروان وصلاح ووحيد لاستكمال قائمة الأهلي في مونديال الأندية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على القوام الرئيسي للقائمة النهائية التي ستشارك في مونديال العالم للأندية المقرر إنطلاقها في الأول من فبراير المقبل.

وكان الأهلي قد أرسل قائمة مبدئية من 35 لاعبا سوف يتم تقليصها إلى 23 لاعبا قبل نهاية الشهر الجاري للمشاركة في البطولة .

واستقر الجهاز الفني علي 21 لاعبا بشكل نهائي وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن اشرف ورامي ربيعه وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي افشه ووليد سليمان ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووالتر بواليا ومحمد شريف.

وينتظر الجهاز الفني لحسم المقعدين الأخيرين حتي اللحظات الأخيرة من ارسال القائمة النهائية تجنبًا لإصابة اي لاعب علي أن يفاضل ما بين مروان محسن وصلاح محسن ومحمود وحيد وجونيور اجايي .

ويحتاج أجايي لعشرة أيام للعودة للملاعب علي الأقل ووقتها سيتم حسم موقفه من القائمة اللنهائية للمونديال، فيما بات أحمد ياسر ريان قريبًا من الإعارة لسموحه في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لرغبته في المشاركة أساسيًا ونفس الأمر بالنسبة صلاح محسن الذي لم يتحدد موقفه من الإعارة .