مفاجأة سارة.. كريم نيدفيد يعود للتدريبات في الأهلي خلال أيام بعد غياب طويل

بات كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي علي بعد ايام قليلة للعودة أخيرًا للتدريبات الجماعية للقلعة الحمراء بعد غياب طويل بداعي الإصابات المتعددة.
وكشف مصدر ان نيدفيد سوف يبدا التدريب الخفيف بالكره نهاية الشهر الجاري و ان اللاعب سوف ينتظم بشكل تدريجي في التدريبات الجماعيه للفريق ويكون جاهزا للمشاركة في المباريات من جديد.
ويختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم إستعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد بالدوري.
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