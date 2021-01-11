الوحدة الإماراتي يقترب من ضم هدف الزمالك

وكانت بعض التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة ربطت اسم اللاعب بالانضمام إلى نادي الزمالك في شهر يناير الجاري ووصف التقارير بأنه يعد " هدف " الإدارة في الفترة الحالية .
وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن اللاعب السوري عمر خربين اقترب من التعاقد مع الوحدة الإماراتي خلال الفترة القادمة بعدما رفض فريق الهلال السعودي التجديد له .
وتابعت الصحيفة : " أنه من حق اللاعب أن يوقع لأي نادي في الفترة الحالية حيث يتبقى فقط ستة أشهر من عقده ".
واختتمت الصحيفة : " أن نادي الهلال السعودي يريد الحصول على أموال من جانب بيعه ، ولا يريد تركه يرحل بشكل مجاني ".
ومن المنتظر أن تحسم إدارة نادي الهلال السعودي موقف السوري خربين خلال الفترة القادمة سواء بالرحيل بالتراضي أو مقابل شرائه من أحد الأندية .
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