موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي ، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة "السابعة بتوقيت المغرب" ، وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية .
وينتظر فريق اتحاد جدة السعودي الذى يضم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي المتأهل من لقاء اليوم بين الإسماعيلي والرجاء المغربي، لمقابلته في المباراة النهائية بعد تخطيه فريق الشباب السعودي بنتيجة 4 - 3 في مجموع لقاء الذهاب والإياب.
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