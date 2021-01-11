الأهلي يختتم تدريباته اليوم بالتتش ويدخل معسكرا مغلقا استعدادا للإنتاج الحربي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي اليوم تدريباته باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد، حيث يختار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني عقب المران قائمة من ٢٠ لاعبًا للدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة..
ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف بعض الشيء لتجنب الإرهاق خاصة قبل ساعات من تلك المباراة.
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