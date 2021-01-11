شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي بشأن عودة رمضان صبحي

حسم الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار حول إمكانية عودة رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة .

وقال شوبير عبر برنامه الإذاعى: "قصة رمضان صبحى منتهية تماما داخل النادي الأهلى ولن يعود مجددا إلى القلعة الحمراء سواء الآن أو فى المرحلة المقبلة " .

وأضاف : "مسئولو الأهلى أغلقوا صفحة رمضان صبحي بشكل نهائى ولن يعود تحت أى ظرف إلى الأهلى سواء فى الميركاتو الجارى أو فى المستقبل الأمر انتهى تماما برحيل اللاعب واختياره لبيراميدز " .

وعلى الجانب الآخر ، بات كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي علي بعد ايام قليلة للعودة أخيرًا للتدريبات الجماعية للقلعة الحمراء بعد غياب طويل بداعي الإصابات المتعددة.

وسوف يبدأ نيدفيد التدريب الخفيف بالكره نهاية الشهر الجاري وان اللاعب سوف ينتظم بشكل تدريجي في التدريبات الجماعيه للفريق ويكون جاهزا للمشاركة في المباريات من جديد.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم إستعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد بالدوري.