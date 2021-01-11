شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي.. تعرف عليه

أعلن الإعلامى أحمد شوبير انتقال أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروى الجارى .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن أحمد ياسر ريان فضل الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا عن سموحة بسبب تواجد النادى فى القاهرة وهو ما فضله اللاعب عن السفر إلى الإسكندرية .

وأضاف أن الأهلى لن يترك أى لاعب آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مشيرا إلى أن صلاح محسن باق وجميع اللاعبين الذين أثير حولهم حديث فى الفترة الاخيرة باقون ولن يرحل أحد بعد ياسر ريان.

وعلى الجانب الآخر ، بات كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي علي بعد ايام قليلة للعودة أخيرًا للتدريبات الجماعية للقلعة الحمراء بعد غياب طويل بداعي الإصابات المتعددة.

وسو يبدأ نيدفيد التدريب الخفيف بالكره نهاية الشهر الجاري وان اللاعب سوف ينتظم بشكل تدريجي في التدريبات الجماعيه للفريق ويكون جاهزا للمشاركة في المباريات من جديد.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم إستعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد بالدوري.