التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام وادي دجلة بالدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة فى مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على بيراميدز بملعب الدفاع الجوى مساء اليوم فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين بيراميدز ووادى دجلة فى تمام الساعة الخامسة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .

ومن المتوقع أن يخوض فريق بيراميدز بتشكيل مكون من :.

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراوري