برسالة مشفرة.. صن داونز يرد على أنباء اهتمام الأهلي بضم سيمبا زواني.. شاهد

رد خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، على أنباء اهتمام النادي الأهلي بضم سيمبا زواني لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير أشارت خلال الأيام الماضية، إلى رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي في التعاقد مع سيمبا زواني، لتعويض فشل صفقة جاستون سيرينو.

وقال خالد علي خلال ندوة بموقع "دوت الخليج": هذا الموضوع شائك، ولكن ما استطيع قوله، هو أن الملف الكروي في مصر متأخر10 سنوات.

وتابع: "القرار كان مطروحا منذ 10 سنوات على سبيل المثال، فلماذا تفكر فيه الآن!".