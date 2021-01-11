ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين بيراميدز ووادى دجلة فى تمام الساعة الخامسة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت.
ويسع فريق بيراميدز إلى العودة من جديد إلى الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام البنك الأهلى فى ظل الرغبة على مواصلة المنافسة على لقب البطولة خاصة وأن الفريق يمتلك كتيبة من ألمع اللاعبين وعلى رأسهم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وأحمد فتحى وغيرهم.
وفى المقابل يدخل وادى دجلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف. ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط بينما يقع وادى دجلة فى المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة بالدوري والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.