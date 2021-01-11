قبل انطلاق مونديال الأندية.. شوبير يوجه صدمة لـ جماهير الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل بطولة كأس العالم للأندية،بشأن تعاقد الفريق الأحمر مع صفقات في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على أون سبورت: "النادي الأهلي أغلق ملف الصفقات في فترة الإنتقالات الشتوية ، ولن يضم لاعبين جدد ".

وتابع : "بيتسو موسيماني اكتفى بالتعاقد مع والتر بواليا قبل بطولة كأس العالم للأندية ولا يرغب في جلب لاعبين أخرين للفريق في الفترة الحالية".



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن أحمد ياسر ريان فضل الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا عن سموحة بسبب تواجد النادى فى القاهرة وهو ما فضله اللاعب عن السفر إلى الإسكندرية .

وأضاف أن الأهلى لن يترك أى لاعب آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مشيرا إلى أن صلاح محسن باق وجميع اللاعبين الذين أثير حولهم حديث فى الفترة الاخيرة باقون ولن يرحل أحد بعد ياسر ريان.

وعلى الجانب الآخر ، بات كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي علي بعد ايام قليلة للعودة أخيرًا للتدريبات الجماعية للقلعة الحمراء بعد غياب طويل بداعي الإصابات المتعددة.

وسو يبدأ نيدفيد التدريب الخفيف بالكره نهاية الشهر الجاري وان اللاعب سوف ينتظم بشكل تدريجي في التدريبات الجماعيه للفريق ويكون جاهزا للمشاركة في المباريات من جديد.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم إستعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد بالدوري.