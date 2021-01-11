اليوم.. بداية الميركاتو الشتوي في الدوري السعودي رسميا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن بداية فترة التسجيل للانتقالات الشتوية، الخاصة بموسم 2020-2021 ومن المقرر،أن تبدأ فترة الميركاتو الشتوي في دوري المحترفين، اليوم، الإثنين، 11 يناير 2021، على أن تنتهي في الـ 7 من شهر فبراير المقبل. وكانت لجنة الكفاءة المالية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت منح شهادة الكفاءة، التي تتيح إجراء التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية، إلى أندية ضمك والفتح والعين والقادسية والفيصلي وأبها والتعاون والرائد والشباب والأهلي والهلال. في المقابل، تم حرمان أندية الباطن والاتفاق والوحدة والاتحاد والنصر من الانتقالات الشتوية.

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