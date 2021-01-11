نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مسئولو الأهلي على التعاقد مع ظهير فريق النجوم خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وأنهى مسئولو المارد الأحمر الاتفاق مع كريم فؤاد ظهير النجوم والمعار لفريق إنبي، على أن ينضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووافقت إدارة فريق النجوم على بيع اللاعب للأهلي بعد انتهاء مدة إعارته مع الفريق البترولى والمحدد لها نهاية الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، غدا الثلاثاء في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.