نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يغلق أبوابه أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت إدارة المقاولون العرب رحيل لاعب وسط الفريق للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب فى تصريحات خاصة، إن الفارس الأبيض لم يتقدم بعرض رسمى حتى لضم محمد مجلى.

وأضاف، أن إدارة الذئاب ترفض الاستغناء عن خدمات اللاعب في الفترة الحالية كونه أحد العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة التي ستجمع بينهما الثلاثاء القادم في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.