نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب 30 يونيو مساء اليوم الاثنين، لقاء يجمع بين فريق بيراميدز وضيفه وادي دجلة، في إطار مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى بيراميدز للعودة للانتصارات مرة أخرى، بعد أن تعادل سلبياً في الجولة الماضية ضد البنك الأهلي.

بينما يستهدف وادي دجلة، تجاوز هزيمة الفريق السابقة ضد فريق إنبي، بهدفين مقابل هدف.

يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد دجلة في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

وتقام المباراة تمام الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات، الثالثة بتوقيت جرينتش، وتذاع على قناة on time sports hd1