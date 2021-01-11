نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رقم تاريخي".. رونالدو على بعد هدف وحيد للانفراد بعرش هدافي العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل مهاجم يوفنتوس الإيطالي، النجم البرتغالي كريستانو رونالدو، هوايته المفضلة في تحقيق الأرقام القياسية بهدفه في شباك ساسولو، خلال انتصار فريقه 3-1، ضمن الجولة الـ17 من "السيري آ".

أصبح رونالدو على صدارة الهدافين التاريخيين عبر تاريخ كرة القدم المحترفة، إلى جانب المهاجم التشيكي الراحل جوزيف بيتسان.

واختتم "الدون" ثلاثية فريقه في شباك ساسولو في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، من اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز ستاديوم، ليرفع رصيد أهدافه عبر مسيرته الاحترافية بشكل عام سواء على مستوى الأندية أو المنتخب البرتغالي إلى 759 هدفاً.

وبات صاحب الكرة الذهبية 5 مرات، الذي سيحتفل بعامه الـ36 الشهر المقبل، على بعد هدف واحد من التربع منفرداً على عرش هدافي اللعبة عبر تاريخها.

ويتفوق رونالدو على كل من الأسطورة البرازيلي بيليه (757 هدفاً)، ونجم "السامبا" السابق روماريو (745 هدفا)، ونجم وقائد برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي (715 هدفاً).

وجاء سجل "CR7" التهديفي عبر مسيرته الاحترافية على النحو التالي: سبورتنغ لشبونة البرتغالي (5 أهداف)، مانشستر يونايتد الإنجليزي (118 هدفاً)، ريال مدريد الإسباني (450 هدفاً)، يوفنتوس الإيطالي (84 هدفاً)، والمنتخب البرتغالي (102 هدفاً).