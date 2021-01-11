وجاءت موايعد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال على النحو التالي :

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي، بينما وقع الزمالك في المجموعة الرابعة برفقة الترجي التونسي وتينجيت السنغالي ومولودية الجزائر.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية