أخبار الميركاتو الشتوي في الدوري الإماراتي

وقالت صحيفة "البيان" في تقريرها، أنه لا تزال حركة قيد اللاعبين في الميركاتو الشتوي ضعيفة على مستوى أندية المحترفين، بينما شهدت أندية الدرجة الأولى نشاطًا مكثفًا.
وتسود أندية المحترفين حالة من الترقب والتريث، من أجل إكمال مفاوضات ناجحة، مع عدد من اللاعبين المميزين، خصوصًا في أندية العين وشباب الأهلي والوحدة، ومن المتوقع أن تزداد حركة القيد قبل انطلاقة الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري.
وأوضحت أن أول حالة تسجيل لأندية المحترفين ضم شباب الأهلي، يحيى الغساني من الوحدة، فيما قام عجمان بتسجيل البرازيلي دييجو جارديل، صانع ألعاب الظفرة السابق، قادمًا من كويابا البرازيلي، بديلًا لمواطنه جوستافو، وأعاد عجمان لاعبه المالي موديبو مايجا، في صفقة انتقال حر، بديلًا للغاني وليام أوسو.
وتعاقد حتا مع المهاجم احمد مال الله لاعب بني ياس السابق لمدة موسم كما يفاوض مهاجم الظفرة السابق، البرازيلي رومولو دي سوزا .
وعلى مستوى دوري الدرجة الأولى، تعاقد البطائح مع خالد الشحي، معارًا من كلباء، وانضم حسن يوسف لفريق الإمارات من قلعة «النمور»، وضم التعاون كلًا من جوهر أحمد من دبا الحصن، والحارس علي عبد الكريم من الذيد، وضم مصفوت البرازيلي برونو،وعدنان بيشو نجم العين ودبا الحصن السابق،والعماني عبد السلام العريمي «مواليد الدولة».
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