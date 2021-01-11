أخبار الميركاتو الشتوي في الدوري الإماراتي

سلطت صحيفة البيان الإماراتية، الضوء على إنطلاقة الميركاتو الشتوي في الدوري، مؤكدة أن حركة قيد اللاعبين ضعيفة على مستوى أندية المحترفين.

وقالت صحيفة "البيان" في تقريرها، أنه لا تزال حركة قيد اللاعبين في الميركاتو الشتوي ضعيفة على مستوى أندية المحترفين، بينما شهدت أندية الدرجة الأولى نشاطًا مكثفًا.

وتسود أندية المحترفين حالة من الترقب والتريث، من أجل إكمال مفاوضات ناجحة، مع عدد من اللاعبين المميزين، خصوصًا في أندية العين وشباب الأهلي والوحدة، ومن المتوقع أن تزداد حركة القيد قبل انطلاقة الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري.