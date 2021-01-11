سانتوس يفوز على ساو باولو في الكلاسيكو بالدوري البرازيلي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط متصدر الدوري البرازيلي، ساو باولو، أمام سانتوس 0-1 في مواجهة الكلاسيكو الأبرز بالجولة الـ29 من المسابقة، ليسمح بإنترناسيونال في إحياء حظوظه بالتتويج باللقب، بعد فوزه بنفس النتيجة على غوياس، ليتقلص الفارق بينهام إلى ثلاث نقاط.

بعد سقوطه على أرضه في ثاني هزيمة له توالياً، بهدف سجله لاعب سانتوس جوبسون (ق46)، تجمد رصيد ساو باولو عند 56 نقطة في المركز الأول، ليتقلص الفارق مع إنترناسيونال إلى ثلاث نقاط، بعد انتصاره على غوياس 1-0 سجله برونو براكيديس (ق43)، بينما يحل أتلتيكو مينيرو ثالثاً برصيد 49 نقطة، ولا تزال تتبقى له مباراتين مؤجلتين.

بينما رفع سانتوس رصيده إلى 42 نقطة، ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب.

كما شهدت نفس الجولة انتصاراً ساحقاً لفاسكو دا غاما على بوتافوجو 3-0، سجلها كل من تاليس ماغنو (ق22)، أندري (ق77)، وياغو بيكاتشو (ق90) من ركلة جزاء.

ورفع فاسكو رصيده إلى 32 نقطة، ليحتل المركز 15، ويبتعد عن مراكز الهبوط، بينما تجمد رصيد بوتافوغو عند 23 نقطة، ليحل في المركز قبل الأخير.