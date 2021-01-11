المنسق العام بـ صن داونز لـ دوت الخليج: نستهدف ضم لاعبين من الدوري المصري.. فيديو

أكد خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، أن إدارة ناديه، تستهدف ضم لاعبين من الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد علي خلال ندوة نظمها موقع " دوت الخليج": نستهدف ضم لاعبين تتراوح أعمارهم من 22 إلى 25 عاما، وتم تحديد أسماء من الدوري المصري، ولكن لن أكشف عنها في الوقت الحالي".

وأضاف أن نادي صن داونز يسعى أيضا لضم لاعبين من الدوري المغربي والجزائري والتونسي.