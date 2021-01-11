المنسق العام بـ صن داونز لـ دوت الخليج: نستهدف ضم لاعبين من الدوري المصري.. فيديو

وقال خالد علي خلال ندوة نظمها موقع " دوت الخليج": نستهدف ضم لاعبين تتراوح أعمارهم من 22 إلى 25 عاما، وتم تحديد أسماء من الدوري المصري، ولكن لن أكشف عنها في الوقت الحالي".
وأضاف أن نادي صن داونز يسعى أيضا لضم لاعبين من الدوري المغربي والجزائري والتونسي.
يذكر أن قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت الجمعة الماضية بأحد فنادق القاهرة، أوقعت فريق صن داونز في مجموعة نارية، تضم مازيمبي الكونغولي، والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.
وجاءت مجموعات دورى أبطال أفريقيا كالتالي:
المجموعة الأولى: الأهلي - فيتا كلوب - سيمبا - المريخ.
المجموعة الثانية: مازيمبي - صن داونز - الهلال السوداني - شباب بلوزداد.
المجموعة الثالثة: الوداد - حوريا - بترو أتلتيكو - كايزر تشيفيز.
المجموعة الرابعة: الترجي - الزمالك - مولودية الجزائر - تونجيث.
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