شوبير يحسم جدل رحيل نجمي الأهلي عن الفريق

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة النادي الأهلي في رحيل الثنائي عن الفريق خلال الفترة الشتوية.
وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي : " النادي الأهلي لن يوافق على رحيل صلاح محسن ومروان محسن خلال الفترة القادمة ، خصوصًا بعد خروج أحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة إلى ".
وتابع : " بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي اكتفى بضم والتر بواليا ، والنادي الأهلي لن يتعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة القادمة وأغلق ملف الصفقات الشتوية ".
وعلى الجانب الأخر ، بات كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي علي بعد ايام قليلة للعودة أخيرًا للتدريبات الجماعية للقلعة الحمراء بعد غياب طويل بداعي الإصابات المتعددة.
وسوف يبدأ نيدفيد التدريب الخفيف بالكره نهاية الشهر الجاري وأن اللاعب سوف ينتظم بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق ويكون جاهزا للمشاركة في المباريات من جديد.
ويختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم إستعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد بالدوري.
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