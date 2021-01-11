شوبير يحسم جدل رحيل نجمي الأهلي عن الفريق

حسم الإعلامي أحمد شوبير ، جدل رحيل صلاح محسن ومروان محسن نجمي النادي الأهلي ، عن الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة النادي الأهلي في رحيل الثنائي عن الفريق خلال الفترة الشتوية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي : " النادي الأهلي لن يوافق على رحيل صلاح محسن ومروان محسن خلال الفترة القادمة ، خصوصًا بعد خروج أحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة إلى ".

وتابع : " بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي اكتفى بضم والتر بواليا ، والنادي الأهلي لن يتعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة القادمة وأغلق ملف الصفقات الشتوية ".