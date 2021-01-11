تفاصيل مفاوضات الوحدة الإماراتي مع عمر خربين

كشف تقرير صحفي، اليوم، الإثنين، أن نادي الوحدة الإماراتي، بدأ المفاوضات مع السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وبحسب التقارير السعودية، فإن إدارة الهلال تتجه للاستغناء عن خدمات عمر خربين، ولا تنوي تقديم أي عرض للاعب السوري، لإبقائه في صفوف الفريق، بعدما دخل الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال دون العودة لناديه.

ووفقًا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فإن خربين تلقى اتصالًا من «العنابي» لضمه حتى نهاية الموسم، على أن يكون الباب مفتوحًا لاستمرار الارتباط بين الطرفين أبعد من ذلك.

وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن ليس معروفًا إلى أين وصلت المفاوضات، وما إذا كانت مستمرة، وتتجه إلى النهاية السعيدة، أم اصطدمت ببعض العقاب حول التفاصيل المالية، ومدة والعقد، وبالتالي توقفت نتيجة لذلك.

ويتجه الوحدة إلى استبعاد البرازيلي لوفانور هنريكي من قائمته خلال «الميركاتو الشتوي»، وهو ما يجعل فرضية ضم خربين أو لاعب أجنبي آخر قائمة بقوة، قبل 3 فبراير موعد إغلاق باب الانتقالات.