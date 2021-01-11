بعد نجاحها أمام الأحمر.. وادي دجلة يتسلح بخطة الأهلي لعبور بيراميدز

استقر بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة على تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها بينهما اليوم بملعب الدفاع الجوى فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز .

ويعتمد فاسيليو على خطة لعب مشابهة لمواجهة الأهلى التى أقيمت قبل عدة أيام ونجح وادى دجلة فى الظهور بشكل جيد وتعادل مع الأحمر والتى تعتمد على غلق كافة المساحات على مفاتيح الفريق المنافس .

ومن المقرر أن يدخل دجلة مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عبدالمنصف

خط الدفاع : أحمد مجدى ومحمود مرعي وخالد رضا ويعقوبو .

خط الوسط : أحمد سعيد وعمر صلاح أو " محمد عبدالعاطى " ومحمد رضا .

خط الهجوم : جيرجينيو وأمير عادل والكولومبي كالديرون .

يدخل وادى دجلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف .

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط بينما يقع وادى دجلة فى المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط .