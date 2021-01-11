سيراميكا كليوباترا يعلن رسميًا ضم أحمد ياسر ريان من الأهلي

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه.

وذكر الموقع الرسمي لـ نادي سيراميكا كليوباترا أن أحمد ياسر ريان وقع بشكل رسمي على عقود الانضمام إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة.

وتعتبر صفقة احمد ياسر ريان الأولى في التعاون بين الناديين، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع إدارة النادي الأهلي بإدارة نادي سيراميكا كليوباترا.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في البقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من خمس مباريات.