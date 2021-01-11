بعد جدل رمضان صبحي .. بيراميدز يجهز ضربة جديدة للأهلي

فى مفاجأة من العيار الثقيل ، دخل مسئولو بيراميدز فى مفاوضات قوية مع كريم فؤاد لاعب نادي النجوم المعار إلى إنبي للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة بعد المستويات المميزة التى يقدمها اللاعب .

واستطاع كريم فؤاد خطف كل الأنظار إليه بسبب المستويات المميزة التى يقدماه مع إنبي وتواجده بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر الأولمبي على مدار الفترة الماضي مما أدى إلى تلقيه العديد من العروض القوية وعلى رأسها الأهلى الذى أبدى رغة قوية فى ضمه خاصة بعد رحيل أحمد فتحى .

وشهدت الفترة الماضية محاولات مستمرة من قبل الأهلى لضم كريم فؤاد إلا أن إنبي رفض رحيله وأصر على استكمال إعارته مع النادى البترولي .

وفاجىء بيراميدز الجميع بدخوله على خط المفاوضات مع كريم فؤاد فى محاولة للظفر به قبل الأهلى حتى لو تم حسم الصفقة فى الميركاتو اصيفي المقبل فى ظل القناعات القوية بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية وقدرته على تقديم الإضافة للفريق خلال السنوات المقبلة .

وعلى الجانب الأخر ، رد مصدر مطلع داخل نادى بيراميدز على الأنباء التى تشير إلى إمكانية عودة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن كل ما يثار حول وجود رغبة لدى رمضان صبحي فى العودة للأهلى من جديد أمر لا أساس له من الصحة مشيرا إلى أن اللاعب اختار الانتقال إلى بيراميدز ورفض كل العروض التى تم عرضها عليه .

وأضاف لا نعلم لماذا تثار مثل هذه الأنباء والأخبار فى هذا التوقيت مؤكدا أن رمضان صبحي سعيد بالتواجد فى بيراميدز ويركز حاليا مع الفريق من أجل المنافسة على كافة البطولات المختلفة .

وكانت حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها داخل الشارع الكروي في مصر خلال الساعات الماضية بسبب القنبلة التي فجّرها الإعلامي سيف زاهر بشأن رغبة نجم كبير في العودة إلى أحد القطبين في إشارة إلى رغبة رمضان صبحي، نجم بيراميدز، في العودة من جديد للأهلي خلال الفترة الحالية بعد تدخل وسطاء بينه وبين مسئولي القلعة الحمراء.