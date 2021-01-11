نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سولشار يكشف عن أمنيته قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، في تعافي لاعب الوسط بول بوغبا، والمدافعين فيكتور ليندلوف، ولوك شو من الإصابات، قبل لقاء القمة ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

غاب الثلاثي عن فوز يونايتد على واتفورد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع، وتحوم شكوك حول مشاركتهم أمام بيرنلي في الدوري، غداً الثلاثاء.

ويملك فريق سولشار 33 نقطة من 16 مباراة، وسينتزع الصدارة من ليفربول إذا تجنب الهزيمة في ملعب تيرف مور.

وأبلغ المدرب النرويجي الصحافيين بشأن حالة اللاعبين الثلاثة: "أتمنى لحاقهم جميعا بمباراة ليفربول بالتأكيد".

وأضاف: "لست متأكداً من ذلك إذا لم يخوضوا مباراة بيرنلي".

وفاز يونايتد 8 مرات، وتعادل مرتين، في آخر 10 مباريات بالدوري، ليقترب من حامل اللقب ليفربول، لكن سولشار أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن المنافسة على اللقب.

وتابع: "لم نصل حتى إلى منتصف الموسم، وكل مباراة في الدوري تمثل تحدياً واختباراً، وكل مباراة لها مذاق مختلف".

واختتم: "واتفورد سيشكل اختباراً لنا، وليفربول اختبار آخر، وبعدها سنواجه فولهام، وهذا امتحان مختلف، لا أحد سيتذكر كيف كان جدول الدوري 12 يناير 2021".