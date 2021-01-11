أحلام الدراويش.. ملامح تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الرجاء بنصف نهائى البطولة العربية

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى فى مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على نظيره الرجاء المغربي على استاد مراكش الكبير في إياب دور نصف النهائي ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" في لقاء يقام بدون حضور جماهيري بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتقام مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي ، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة "السابعة بتوقيت المغرب" ، وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية .

واستقر أبو طالب العيسوي المدير الفنى للإسماعيلى على تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء اليوم والذى من المقرر أن يتكون من :

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: رضوان شريفي، مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم

خط الوسط: محمد عادل، محمود دونجا، عماد حمدي

خط الهجوم: محمد الشامي، فخر الدين يوسف، اري بابل.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت في الإسماعيلية، انتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف، أحرزه التونسي فخر الدين بن يوسف.