الخطيب يبحث مع موسيماني احتياجات فريق الكرة بالأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي اجتماعًا بالأهلي مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة.

وشهد الاجتماع مناقشات عديدة بين رئيس النادي والمدير الفني وخاصة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة على كل المستويات.

وأكد محمود الخطيب خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلي والمنتمين إليه لا يتوقف عند تحقيق بطولة؛ سواء كانت محلية أو قارية.