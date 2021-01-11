بعد إعلان اعتزاله.. لاعب النادي الأهلي السابق لجدو: القرار طلع أخيرًا

وجه وائل رياض لاعب النادي الاهلي السابق، رسالة الي محمد ناجي جدو بعد قرار اعتزاله. ونشر شيتوس، صورة له تجمعه معه معلق قائلا: "من ٥ سنين كنت قاعد تقنعني إنك قادر وانا اقولك يابني اعتزل.. المهم القرار طلع أخيرًا .. ربنا يوفقك يا حبيبي واللي جاي أحلي بإذن الله .. وعايز تهدو هاتلو جدو ". وأعلن محمد ناجي جدو، مهاجم المنتخب المصري والاهلي السابق، أمس، اعتزاله عالم كرة القدم بشكل نهائي. وكتب محمد ناجي جدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا: "اشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل". وأضاف:" ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحله الجديده في حياتي، شكرا لكم جميعًا."

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