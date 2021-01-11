بعد أنباء عودته من الإصابة.. مشوار كريم نيدفيد مع الأهلي

بات كريم وليد نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي بعد أيام قليلة للعودة أخيرًا للتدريبات الجماعية للقلعة الحمراء بعد غياب طويل بداعي الإصابات المتعددة.

وكشف مصدر أن نيدفيد سوف يبدا التدريب الخفيف بالكرة نهاية الشهر الجاري وأن اللاعب سوف ينتظم بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق ويكون جاهزا للمشاركة في المباريات من جديد.

ويستعرض دوت الخليج مشوار كريم نيدفيد مع النادي الأهلي :.

بدايته :.

بدء كريم نيدفيد مسيرته مع النادي الأهلي في سن صغير بقطاع الناشئين بالفريق الأحمر وقدم أداء جيد واشتهر بـ نيدفيد نسبة إلى لاعب وسط نادي يوفينتوس الإيطالي الكبير، حتى صعد للمرة الأولى للتدريب مع الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو عام 2014 .

لكنه لم يشارك عام 2014 في المباريات تحت قيادة الإسباني بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه ليفضل النادي الأهلي إعارته إلى أحد الأندية لإكتساب مزيد من الخبرات .

حرس الحدود :.

انتقل كريم نيدفيد إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادماً من النادي الأهلي والذي قدم أداء لافت للنظر إلى حد ما حيث شارك في 17 مباراة واستطاع تسجيل هدفين ، ومساعدة زملائه في هدفين مثلهما .

ثم انتهت إعارة مع الفريق الحدودي ليقرر النادي الأهلي عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق .

وادي دجلة :.

ومع بداية موسم 2015 - 2016 ، قرر النادي الأهلي إعارته مرة أخرى لكن هذه المرة إلى نادي وادي دجلة في وجهة جديدة للاعب الشهير بـ نيدفيد .

شارك كريم وليد الشهير بـ نيدفيد في 20 مباراة مع فريق وادي دجلة ، وقام بتسجيل هدف وحيد وتسجيل مثله إلا أنه كان يقدم العديد من الفرص إلى زملائه لكنها لم تترجم بـ أهداف من جانبهم في النهاية.

النادي الأهلي

ثم عاد مع نهاية الموسم إلى النادي الأهلي مرة أخرى ، ليقرر الفريق الأحمر الإستفادة بخدمات اللاعب الشاب الذي لمع بريقه خلال السنتين اللذان شارك بهما في الدوري المصري الممتاز.

- لعب كريم نيدفيد مع النادي الأهلي 67 مباراة في كل البطولات

(45 دوري، 17 دوري ابطال إفريقيا، 2 سوبر مصري، 3 كأس مصر ) .

- سجل كريم نيدفيد 7 أهداف طوال مشواره مع النادي الأهلي وقام بصناعة هدفين.