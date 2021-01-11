صفقة سيراميكا كليوباترا الجديدة.. شاهد أهداف ومهارات أحمد ياسر ريان

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه.
وذكر الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت أن أحمد ياسر ريان وقع بشكل رسمي على عقود الانضمام إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة.
وتعتبر صفقة أحمد ياسر ريان الأولى في التعاون بين الناديين، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع إدارة النادي الأهلي بإدارة نادي سيراميكا كليوباترا.
ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من خمس مباريات.
ويعد أحمد ريان واحدا من أبرز المواهب الكروية فى مصر خلال السنوات الأخيرة فى ظل القدرات التهديفية الرائعة التي يمتلكها .
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