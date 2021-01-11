نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي الافتتاحية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح النادي الأهلي مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة نظيره المريخ السوداني، أحد يومي 12 و13 فبراير المقبل بالقاهرة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن وقوع الأهلي مع كل من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعدما فاز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وتعد مباراة الأهلي والمريخ مهددة بالتأجيل، وذلك في حال تأهل المارد الأحمر إلى دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال شهر فبراير المقبل.