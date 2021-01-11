محمود ابراهيم يستقيل من تدريب نادي قنا

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أحمد جودة - القاهرة - محمود ابراهيم يعلن استقالته من نادي قنا

تقدم محمود ابراهيم، المدير الفني لفريق نادي قنا، باستقالته لإدارة النادي، وتقديم الشكر لمجلس ادارة النادي والجماهير علي الفترة التي قضاها مع الفريق.

يذكر أن محمود ابراهيم قاد فريق نادي قنا الموسم الماضي في دوري القسم الثالث، وحقق معهم إنجاز الصعود للقسم الثاني، بعد أن حسم التأهل قبل نهاية المسابقة بجولتين.

وأشار محمود ابراهيم عند الإعلان عن استقالته، الي ان الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين التي قام بالتعاقد معها، ولكن غياب التوفيق في الثلاث جولات الأخيرة سبب تراجع ترتيب الفريق، استقالته لافساح الطريق لغيره لاستكمال المسيرة والحفاظ علي ما بدأناه.

يذكر أن فريق يحتل المركز الثاني عشر بجدول المجموعة الاولي برصيد 8 نقاط، بعد خسارته الأخيرة أمام الالومنيوم بهدفين دون رد