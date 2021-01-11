نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يبحث مع موسيماني احتياجات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي اجتماعًا أمس، مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول للكرة، في حضور لجنة التخطيط، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة.

شهد الاجتماع مناقشات عديدة بين رئيس النادي والمدير الفني وبخاصة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة على كافة المستويات.

وأكد الكابتن محمود الخطيب خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلي والمنتمين إليه لا يتوقف عند تحقيق بطولة؛ سواء كانت محلية أو قارية.